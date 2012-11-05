Штрафуватимуть за сміття, викинуте з вікна авто

Інспекція по контролю за благоустроєм штрафуватиме водіїв та пасажирів приміських маршруток, які викидають сміття на кінцевих зупинках при в'їзді у Вінницю. Про це повідомляє радіо "Місто над Бугом".

Якщо порушника правил благоустрою піймають на гарячому, протокол про порушення складатиметься одразу. Мінімальний штраф, який передбачено у цьому випадку – 340 гривень.

- На вулиці Чехова є кінцева зупинка машруток, то вони пасажирів висадять і починають все сміття вимітати з машин просто на дорог, - каже голова Асоціації органів самоорганізації міста Наталя Панчук. - Усі ці випадки ми будемо відслідковувати.