Водія розчавила власна вантажівка
15:07, 05 листопада 2012Вінниця
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Не поставив на ручні гальма
Вінничанин загинув під колесами власної вантажівки
3 листопада у м. Жмеринка внаслідок нещасного випадку загинув 50-річний чоловік.
Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області.
3 листопада о 18:40 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 міста Жмеринка надійшло повідомлення про те, що під колеса власного автомобіля – ЗІЛ-130, потрапив 50-річний місцевий житель. Як з’ясувалося, чоловік проводив ремонтні роботи під автомобілем, не скориставшись паркувальними (ручними) гальмами.
Внаслідок нещасного випадку, чоловік отримав травми грудної клітини не сумісні з життям та помер у машині швидкої допомоги.
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