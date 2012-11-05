Водія розчавила власна вантажівка

Вінничанин загинув під колесами власної вантажівки

3 листопада у м. Жмеринка внаслідок нещасного випадку загинув 50-річний чоловік.

Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області.

3 листопада о 18:40 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 міста Жмеринка надійшло повідомлення про те, що під колеса власного автомобіля – ЗІЛ-130, потрапив 50-річний місцевий житель. Як з’ясувалося, чоловік проводив ремонтні роботи під автомобілем, не скориставшись паркувальними (ручними) гальмами.

Внаслідок нещасного випадку, чоловік отримав травми грудної клітини не сумісні з життям та помер у машині швидкої допомоги.