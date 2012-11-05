Світлана Бринюк приїде зі своєю "Країною мрій"

З 8 по 25 листопада 2012 року у галереї Регіонального центру сучасного мистецтва «Арт-Шик» триватиме виставка відомої київської художниці Світлани Бринюк «Країна мрій».

В експозиції представлено 24 живописні роботи мисткині – натюрморти та жанрові сценки. У жанрових сценах безроздільно панують представниці чарівної статі – юнки, молоді матері, загадкові незнайомки, янголині, що марять з відкритими очима занурені у дрімотний стан. Подекуди поруч – брати наші менші: задумливі коти, в’юнкі такси. Дехто із арт-критиків, переглянувши виставку, говорить, що герої картин Світлани Бринюк розмовляють. Про що вони говорять – можете послухати уже 8 листопада. Виставка працюватиме щодня з 10-ї до 20-ї по буднях,у суботу – з 11-ї до 19-ї, у неділю – з 11-ї до 18-ї

Довідка.

Світлана Бринюк народилася в Одесі. Закінчила факультет художнього дизайну ОГХУ ім. Грекова, член Спілки художників України. Бере участь у виставках з 1986 р. Персональні виставки проходили в Україні, Німеччині, Чехії, Словаччині, Польщі. Твір «Сварка» закуплений Міністерством культури України у 1995 р., у 1996 р переданий у Фастівський краєзнавчий музей. Твори також знаходяться у колекції «Museum Haus am Chickpoint Charlie» – Берлін, «The Endy Warhol Museum of Modern Art» – Меджилаборце (Словаччина), а також у галереях та приватних колекціях України, Німеччини, Чехії, Польщі, Франції, Словаччини, Ізраїлю.