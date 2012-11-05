В інспекції праці закривають очі на правопорушення
16:03, 05 листопада 2012Вінниця
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Трудового законодавства
Прокуратурою міста Вінниці порушено дисциплінарне провадження стосовно головного державного інспектора Територіальної державної інспекції праці у Вінницькій області, котра при проведенні перевірки ТОВ «Безпека-Гарнат» не встановила порушень трудового законодавства, які в подальшому були виявлені прокурорською перевіркою. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
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