На свято батьківства запрошують вагітних
16:32, 05 листопада 2012Вінниця
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"Територія мам"
10 листопада громадська організація «Територія мам» запрошує вагітних, батьків з дітками, бабусів та дідусів на «Свято батьківства», що відбудеться в ТРЦ «Анастасія»
Організатори пропонують:
- Лекції, семінари та майстер-класи від провідних спеціалістів на теми підготовки до пологів, грудного вигодовування та батьківства, альтернативної освіти;
- Творчі майстерні;
- Показ одягу для вагітних та для діток;
- Face- та body-art;
- Йога та фітнес;
- Розважальна програма із конкурсами та призами.
Захід триватиме з 11.00 до 17.00 за адресою м.Вінниця, вул. Пирогова, 39
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