На свято батьківства запрошують вагітних

10 листопада громадська організація «Територія мам» запрошує вагітних, батьків з дітками, бабусів та дідусів на «Свято батьківства», що відбудеться в ТРЦ «Анастасія»

Організатори пропонують:

- Лекції, семінари та майстер-класи від провідних спеціалістів на теми підготовки до пологів, грудного вигодовування та батьківства, альтернативної освіти;

- Творчі майстерні;

- Показ одягу для вагітних та для діток;

- Face- та body-art;

- Йога та фітнес;

- Розважальна програма із конкурсами та призами.

Захід триватиме з 11.00 до 17.00 за адресою м.Вінниця, вул. Пирогова, 39

