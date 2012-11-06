На Хмільниччині спалили церкву

4 листопада близько 3 години ночі на пункт зв’язку пожежної частини надійшло повідомлення, що в селі Торчин Хмільницького району горить церква Великомучениці Параскеви. Про пожежу повідомили мешканці села.

Як повідомило Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області, для проведення ліквідації пожежі на місце прибули підрозділи оперативно-рятувальної служби Хмільницького та Літинського районів, пожежної команди с. Уланів та добровільна пожежна дружина ВАТ «Хмільницький елеватор». Незважаючи на усі дії врятувати церкву, яка була побудована у 1859 році, не вдалося.

Огляд місця пожежі проводили працівники підрозділу дізнання та дослідно-випробувальної лабораторії Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області. Опитуванням свідків було встановлено, що на момент прибуття рятувальників замок від вхідних дверей, який згодом знайшли серед обгорених частин дерев’яної будівлі, був відсутній.

За словами настоятеля церкви, в приміщеннях храму знаходилося чимало цінного майна, залишки якого встановити так і не вдалося.Тому, зважаючи на ці факти та незначний час поширення полум’я, попередньою причиною виникнення пожежі було встановлено підпал.