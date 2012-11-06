Промоутери Узєлкова хочуть «зняти» з Клеверлі грошей - компенсацію

Як відомо, запланований бій за титул чемпіона світу з боксу серед професіоналів у напівважкій вазі між вінничанином В’ячеславом Узєлковим і Нейтеном Клеверлі не відбувся. Боксер з Уельсу в останній момент обрав собі іншого опонента.

– Цього року чемпіонського бою Узєлкова з Клеверлі точно не буде, – сказав тренер В’ячеслава Віталій Вдовкін. – Можливо, він відбудеться наступного року. До весни ситуація має прояснитися. А поки що промоутерська компанія «К2» братів Кличків, яка опікується Узєлковим, в суді вимагатиме компенсації з боку промоутерів Клеверлі за відмову від проведення планового бою.

Найближчий бій В’ячеслав Узєлков проведе в середині грудня. Це буде рейтинговий поєдинок за версією WBO.