Пенсіонерам податкової міліції збільшили розміри пенсій

Починаючи з липня 2012 року, особам, звільненим з військової служби, відповідно до Постанови Кабінету міністрів України за №355 від 23 квітня 2012 року, збільшено розміри пенсійного забезпечення. Поступово, до кінця року, зростання має досягти 35 відсотків. Втім, серед усіх силових служб у постанові не була згадана податкова служба, зокрема, її ключовий підрозділ – податкова міліція.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Після відповідних офіційних звернень керівництва Державної податкової служби ситуація була виправлена. Постановою Кабінету міністрів України за №952 від 15 жовтня 2012 року внесені відповідні зміни, відповідно до яких пенсіонери Державної податкової служби також віднесені до числа осіб, які мають право на перерахунок пенсій.

Позиція керівництва податкової міліції України та особисто її очільника Андрія Головача залишається принциповою та незмінною: соціальний захист співробітників податкової міліції має здійснюватися не лише під час проходження ними служби, але й після виходу на заслужений відпочинок.