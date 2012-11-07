Університетську клініку зведуть на якушинецькій землі

09:15, 07 листопада 2012
Вінниця
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Університетську міжрегіональну клініку, під яку уряд надав дозвіл на розробку проекту землеустрою,  планується будувати у лісопарковій зоні поруч з молитовним будинком на Маквимовича. Клініка займе 6,8 гектара.

Про це «20 хвилинам» повідомив головний архітектор міста Вінниці Олександр Рекута.

- Кабмін у минулому році надав дозвіл на розробку проекту землеустрою на площі 6,8 гектара, - каже пан Рекута. -  Правда, на даний час формально ця територія поки що відноситься до меж Якушинецької сільради, хоча по суті є інфраструктурною складовою міста.

Як припускає О. Рекута, це питання стане однією зі змін до генерального плану міста, які планує обговорити новостворювана  архітектурно-містобудівна рада.
 

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