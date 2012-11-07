Податківці «підживили» місцевий бюджет на 283 мільйони

Протягом січня – жовтня 2012 року до Зведеного бюджету України платниками податків регіону було сплачено 3577,6 млн. грн. податків, зборів та інших платежів, що на 254,3 млн. грн. більше, ніж у минулому році.

Про це інформує управління прогнозування аналізу, обліку та звітності ДПС у Вінницькій області.

При цьому, Державна казна отримала 1787,8 млн. грн.

До місцевих скарбничок надійшло 1789,8 млн. грн., із перевищенням запланованого на 283 млн. грн.

У розрізі платежів у повному обсязі виконано завдання з акцизного податку, збору за спеціальне використання лісових ресурсів та води, платежів за користування надрами, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ, тощо.