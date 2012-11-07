Площі перед кінотеатром «Росія» пророкують підземне майбутнє

Реконструкція площі перед кінотеатром «Росія»вимагає комплексного підходу.

Про це сказав головний архітектор м. Вінниці Олександр Рекута в інтерв’ю виданню «20 хвилин».

- Це територія, яка не обмежується тільки реконструкцією кінотеатру в кіноконцертний зал, а потребує комплексного підходу. На мій погляд, тут сам Бог велів передбачити зону підземної урбанізації, з паркінгом.

Думаю, в перспективі поруч з існуючою будівлею у нас «виросте» готель.

Також існує проект, який передбачає встановлення тут пам'ятника Івана Богуну і організацію музею Козацької слави, який розташується на підземному рівні.

Реконструкція площі має завершитися влаштуванням транспортної розв'язки біля Центрального мосту, це передбачено генпланом. Цю розв'язку потрібно робити у двох рівнях.

Звісно, це питання не одного дня, але закласти це на перспективу - ми зобов'язані, з тим щоб це все-таки реалізувати, якщо не сьогодні, то в майбутньому.