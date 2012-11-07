Зниклі протоколи і печатка ОВК №11 знайшлися

Минулого вечора близько 18.00 знайшлися зниклі протоколи з мокрою печаткою і сама печатка ОВК №11.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомили у прес-службі Вінницької облорганізації ВО «Батьківщина».

Печатка знайшлася у сейфі, розташованому у серверній окружної комісії.

Згідно із вимогами законодавства, на момент відправки протоколів з мокрими печатками в ЦВК серверна повинна була бути опечатаною. Хто і чому заховав печатку і документи у серверній і чи насправді вони там були у понеділок – невідомо, - кажуть у «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, у понеділок члени окружної виборчої комісії №11 мали отримати підсумкові протоколи результатів голосування. Та жоден них такого документу впродовж дня так і не побачив.

Після 16-її години, втомившись від очікування, члени ОВК відкрили сейф, в якому не знайшли ні протоколів, ні мокрої печатки. Крім того, члени ОВК виявили, що з дверей серверної зникли пломби. Таким чином було відкрито доступ до введення будь-яких цифр на сервер ЦВК.

Пост міліції, який знаходиться в приміщення наразі не звернув на це уваги. Опозиціонери обіцяли скаржитись.