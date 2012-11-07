Чоловіки та жінки боролись ... на поясах

У Вінниці, в борцівському залі Центрального міського стадіону, відбувся чемпіонат області серед чоловіків і жінок з боротьби на поясах (старовинна назва цієї боротьби – алиш). Організувала змагання школа єдиноборств – ДЮСШ № 5 міського спорткомітету. Судили чемпіонат педагоги цієї спортшколи – заслужений тренер України з сумо і вільної боротьби Важа Даіаурі та чемпіонка світу з сумо Світлана Тросюк.

Поєдинки складалися з трьох хвилинних раундів. Цього часу цілком достатньо, щоб провести заліковий або навіть переможний прийом (кинути суперника спиною на килим). На відміну від інших видів боротьби, тут спочатку гарантовано виконується «замковий» жорсткий контакт на поясах і тому неможливо бути на дистанції від суперника.

Чемпіонами області серед чоловіків стали: Святослав Сенекрас (вагова категорія 50 кг), Володимир Сокур (55 кг), Олег Бугов (60 кг), Володимир Плахотнюк, Андрій Серегун (80 кг), Олександр Волков (100 кг) – всі з МДЮСШ № 5, а також Дмитро Киричук (80 кг) – «спартаківець» з Вінницького району і суперважковик Антон Слушний (понад 100 кг) з Липовецького району. Чемпіонками області серед жінок виявились: Маргарита Сернільовська (52 кг), Вікторія Цюпа (57 кг), Марина Люлька (63 кг), Ганна Василенко (78 кг), Вікторія Рогова (понад 78 кг) – всі з ДЮСШ № 5, а також Валентина Алексєєва (70 кг) зі Жмеринського району.

– Як це не дивно, якість підготовки вінницьких спортсменок, які борються на поясах, значно вища, ніж у наших чоловіків, – сказала Світлана Тросюк. – Наші жінки мають високі шанси за медалі на чемпіонаті України, який відбудеться в середині грудня цього року. До речі, я й сама змагатимусь на всеукраїнській першості у категорії до 63 кг. А ось про шанси на нагороди вінницьких борців-чоловіків зараз казати важко.