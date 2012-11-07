Джига контролює нову газову трубу
Ведуть газ до Мурованих Куриловець
6 листопада з робочим візитом в районі побував голова облдержадміністрації М.В. Джига, який цікавився ходом робіт по будівництву газопроводу Копайгород – Муровані Курилівці, - повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА,
Всього протяжність нової газової магістралі високого тиску складає 39 кілометрів.
Прокладання газопроводу виконується субпідрядною організацією – ТОВ «Енергоблокмонтаж» .
На цей час тривають земельні роботи. Завезено понад 4 кілометри труб, з яких понад 2 кілометри вже прокладено.
В ході робіт здійснюється перевірка надійності стиків труб. Цим питанням займається група фахівців.
До проведення газопроводу залучено достатню кількість робітників, спеціальної техніки та обладнання. Все це дає можливість виконати заплановані роботи у визначені строки.