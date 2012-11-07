Подільську шляхту назвали еластичною спільнотою

Книгарня «Є» та видавництво «Темпора» запрошують на презентацію книжки історика Віталія Михайловського «Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI ст.», яка відбудеться 8 листопада о 18:00.

Історія українських земель пізнього Середньовіччя та Ранньомодерної доби – це не період «темних віків» та занепаду. Дослідження подільської шляхти – привілейованої верстви на Кордоні тогочасного християнського європейського світу з мусульманським Степом – показує історію України олюдненою, а Поділля – домівкою для тих, хто, оселившись на цій неспокійній землі, не боявся ризикувати життям і майном у протистоянні зі степовим супротивником.

Подільська шляхта, живучи на Кордоні та з Кордону, набула своєрідних ознак. Їх умовно можна звести до такого означення, як "еластична спільнота" – тобто спільнота, відкрита до прийняття нових членів, нових правил гри, нових обставин життя; спільнота яка швидко реагує на виклики, що приходять як із Заходу, так і зі Сходу; спільнота у якій формуються нові соціальні групи, такі, як професійні спільноти вояків і злодіїв. Для них Кордон був шансом на успіх.