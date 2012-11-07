Від удару у пасажирки роздробились кістки тазу

6 листопада о 22.20, по Гніванському шосе у Вінниці 30-річний водій авто "ШКОДА ОКТАВІЯ ТОУР", порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-21093". За кермом був 33-річний безробіний з села Гуменне Вінницького району.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції Вінницької області.

Водія "девятки" з травмою грудної клітки та його 39-річну пасажирку з переломом кісток тазу та черепно-мозковою травмою доставлено у лікарню швидкої допомоги у Вінниці.