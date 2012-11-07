Хлопчик ошпарився братиковим чаєм

6 листопада о 15:30 на пульт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №20 смт. Крижопіль від чергового лікарні надійшло повідомлення про те, що до них було доставлено дитину, 2009 року народження, жительку села Крикливець, якій медики встановили діагноз «термічний опік окропом нижньої третини правого передпліччя та кисті, ІІ-ІІІ ступеня, площа опіку приблизно 2,5 відсотки».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На даний час дитина госпіталізована в хірургічне відділення центральної районної лікарні в смт. Крижопіль.

Зі слів матері потерпілого хлопчика, її старший син зробив собі чай та залишив на столі, аби остиг, а менший заліз на стілець і потягнув зі столу чашку внаслідок чого облився окропом.