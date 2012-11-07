Вінничани дообиратимуть двох депутатів

Парламентські вибори потягнуть за собою проведення проміжних виборів до органу місцевого самоврядування – Вінницької обласної ради.

Річ у тому, що два депутати з фракції «Єдність Вінниччини» Григорій Заболотний та Олександр Домбровський ось-ось стануть народними депутатами офіційно, і тоді в Бершадському та Калинівському районі громаді треба буде обрати їхніх наступників.

Регіоналам простіше, - Микола Джига, теж без п’яти хвилин парламентар, обирався за партійним списком, тому коли він складе присягу народного депутата, його місце в обласній раді займе наступна за списком адвокатеса Наталія Костик.

Проміжні вибори призначать після того, як з набуттям статусу народного депутата України Заболотний, Джига і Домбровський складуть повноваження депутатів облради і сесія ухвалить відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, востаннє на Вінниччині проміжні вибори відбулись 26 лютого у Липовецькому районі . Замість Василя Чернія, який пройшов за списком Народної партії до ВР, за мандат депутата Вінницької обласної Ради боролись Віктор Качур, Любов Спірідонова та Анна Філонова. Перемогла висуванка ПР – чинний заступник голови ОДА Любов Спірідонова.