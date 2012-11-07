У Вінниці на проблемному перехресті поставили свтілофор

6 листопала на одному із найбільш проблемних перехресть у Вінниці на перетині вулиць Островського і Некрасова встановили світлофор, повідомляє Моя Вінниця.

- Це зменшить потік транспорту і тим самим розвантажить перехрестя Островського – Лебединського і Островського – 50-річчя Перемоги, - говорить начальник комунального підприємства «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху» Іван Юрченко. - Зважаючи на інтенсивність руху і великий потік транспорту вирішили відновити світлофорний об’єкт, який колись у 90-х роках ще працював. Але не як самостійний об’єкт, а як складову одного світлофорного об’єкту на перетині вулиць Островського і Привокзальна. Тобто, світлофори на перехрестях Островського і Некрасова та Островського і Привокзальна працюють синхронно і одночасно.

Нагадаємо, що за даними ДАІ УМВС України у Вінницькій області перехрестя Островського і Некрасова входило до восьми місць концентрації ДТП області. За 2012 рік на цьому перехресті сталось три дорожньо-транспортні аварії.