Прокуратура переїхала у комфортні умови

4 листопада у Вінницькій області відбулось урочисте відкриття нового приміщення прокуратури Оратівського району.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області.

Урочистості відкриття розпочав прокурор області Олександр Мрихин, який у вітальному слові зазначив, що велику роль під час виконання важливих державних функцій, які покладено на прокурорсько-слідчих працівників, відіграють умови роботи. Адже, зручне, комфортне приміщення та створені там умови, мають ефективно впливати на її якість.

З привітаннями та подарунками завітали працівники обласного апарату на чолі з прокурором Вінницької області, міжрайонні, районні прокурори, голова Оратівської райдержадміністрації.

Відтепер приміщення прокуратури районного центру знаходиться за новою адресою, а її працівники мають окремі кабінети, оснащені необхідною для роботи оргтехнікою.