Прокуратура зберегла для машзаводу 2,5 млн. грн

Прокуратурою області внесено касаційну скаргу на постанову Вінницького окружного адміністративного суду та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду у справі за позовом приватного акціонерного товариства «Калинівський машинобудівний завод» до Козятинської об’єднаної державної податкової інспекції про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення на суму 2,5 млн.грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.