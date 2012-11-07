Прокуратура зберегла для машзаводу 2,5 млн. грн
15:01, 07 листопада 2012Вінниця
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Оскаржила рішення
Прокуратурою області внесено касаційну скаргу на постанову Вінницького окружного адміністративного суду та ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду у справі за позовом приватного акціонерного товариства «Калинівський машинобудівний завод» до Козятинської об’єднаної державної податкової інспекції про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення на суму 2,5 млн.грн. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
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