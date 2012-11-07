Всі "швидкі" обладнають системами GPS-навігації

До 15 грудня цього року вінничани матимуть сучасний Центр надання екстреної медичної допомоги

Хід будівництва нового приміщення для єдиної обласної оперативно-диспетчерської служби екстреної медичної допомоги голова облдержадміністрації Микола Джига проінспектував 7 листопада.

Повідомляє офіційне інтернет-представництво Вінницької ОДА.

- В рамках єдиної системи екстреної медичної допомоги передбачається створення потужної оперативно-диспетчерської служби шляхом реорганізації та об’єднання всіх існуючих підрозділів служб ШМД, медицини катастроф і санітарної авіації, - зазначив голова облдержадміністрації Микола Джига. - Вся інформація з території надходитиме в один центр, а не в декілька, як раніше. Єдина диспетчерська служба, оснащена сучасною технікою, контролюватиме пересування бригад, їхнє місцеперебування для оперативного забезпечення і чіткого контролю вчасного приїзду "швидкої".

Головний лікар Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Пірникоза повідомив, що на Вінниччині виклики від населення за номером «103» прийматимуть вісім диспетчерів. Завдяки технічним нововведенням, в рік кількість прийнятих та переадресованих викликів складатиме приблизно 502 тисячі. На обслуговування Вінницької області планується задіяти до 200 машин швидкої допомоги (проти нинішніх 140 екіпажів). Для зв’язку із диспетчерським пунктом всі автомобілі швидкої допомоги будуть обладнані системами GPS-навігації.

Для скорочення часу прибуття бригад швидкої медичної допомоги до пацієнта в області функціонуватимуть шість локальних станцій швидкої медичної допомоги, що об’єднуватимуть кілька районів, та їхні підстанції. Також існує домовленість із заводом «Моторсіч» про надання в оренду спеціально обладнаного вертольота марки «МІ-2» для польотів санітарної авіації.

Микола Джига підкреслив, що створення єдиної регіональної диспетчерської служби – це принципово нова модель надання екстреної медичної допомоги, що застосовується в усьому світі, аналогів якої наразі немає в Україні. Для технічного забезпечення проекту «Вчасна допомога» на Вінниччині виділено 8 млн 950 тисяч гривень із державного бюджету.

Голова облдержадміністрації дав доручення у триденний термін підготувати нову технічну документацію з енергозабезпечення Центру. До першого грудня всі загальнобудівельні роботи будуть завершені. До 15 грудня заплановано встановити все необхідне обладання. Отже, до новорічних свят жителі області матимуть сучасний Центр надання екстреної медичної допомоги. У перспективі в систему екстреної допомоги будуть залучені служби МНС та міліція.