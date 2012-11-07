Держфінінспекція повернула державі понад 33 млн. грн.

Протягом січня – жовтня 2012 року фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 33,7 млн грн.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області

За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій прийняли 258 управлінських рішень.

За матеріалами ревізій правоохоронні органи порушили 51 кримінальну справу. Ще 104 кримінальні справи порушено за результатами участі працівників Держфінінспекції у Вінницькій області як залучених спеціалістів у перевірках, що їх проводили правоохоронні структури.

У 173 випадках до об’єктів, на яких виявлені порушення бюджетного законодавства, застосовано фінансові санкції. Зокрема, 54 підприємствам, установам, організаціям зменшено бюджетних асигнувань на загальну суму 9,2 млн грн.

Задля максимального відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів до суду подано 51 позов на суму 19,8 млн грн.

За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 612 посадових осіб, до дисциплінарної та матеріальної – 197, у тому числі, п’ятеро осіб звільнено із займаних посад.

Окрім того, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу направлено 15 інформацій про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму більш як 43,4 млн грн.