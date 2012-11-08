Три міста і один район виконати бюджет не змогли

Обласний бюджет перевиконано на 12,1 мільйона гривень.

Про це повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Барецький.

Станом на 1 листопада 2012 року обласний бюджет виконано на 102,2%, тобто за 10 місяців поточного року перевиконання в грошовому еквіваленті склало 11,4 мільйони гривень.

Загалом по області надходження до бюджету склали 104,9%, перевиконання становить 76,3 мільйони гривень.

Всіма районами бюджет виконано, крім Літинського – лише 99,7%.

В окремих районах виконання бюджету становить більше 120%. Серед районів-лідерів: Крижопільський – 127,3%, Піщанський – 122,4% та Оратівський – 120,8%.

Кілька міст обласного значення не виконали бюджет, а саме Могилів-Подільський – 96,9%, Козятин – 91,7% та Жмеринка 97,3% від планових показників розрахованих на десять місяців 2012 року.