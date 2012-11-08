Вінничани мерзнуть через економних сусідів

Немає тепла – перевірте лічильник. Такий крок має бути першим у тих мешканців, які проживають в багатоповерхівках з тепловим лічильником. Адже відсутність опалення в оселях часто пов’язана з втручанням у роботу приладу обліку. В цьому переконались працівники відділу «Цілодобова варта», які з початку опалювального сезону прийняли майже 300 дзвінків від вінничан зі скаргами на відсутність тепла, причиною чого було саме регулювання лічильником.

Опалювальний сезон у Вінниці триває вже три тижні, але на вулиці ще залишається гарна погода. Тому мешканці деяких будинків хочуть зекономити на сплаті за спожите тепло та самі регулюють подачу тепла через лічильник. Така ініціатива старших по будинках призводить до того, що до віддалених частин багатоповерхівок тепло не доходить, і мешканці розпочинають скаржитись до відділу оперативного реагування «Цілодобова варта». Після відповідної перевірки з’ясовується, що кожний п’ятий дзвінок до цієї служби викликаний втручанням у роботу лічильника.

У Вінниці близько 70% багатоповерхівок забезпечені тепловими лічильниками. У 10% з них параметри з теплопостачання регулюють старші по будинках.

«Через те, що мешканці багатоповерхівок з тепловими лічильниками хочуть зекономити, старші по будинках встановлюють занижені параметри на них, внаслідок чого кінцеві стояки недоотримують тепло, – розповідає начальник відділу оперативного реагування «Цілодобова варта» Антоніна Іващук. – В таких випадках ми дзвонимо у ЖЕК, до якого територіально підпорядкований будинок, і працівники житлово-експлуатаційних контор встановлюють параметри згідно нормативів».

Протягом трьох тижнів «перебої» з теплозабезпечення, які були пов’язані з плановою реконструкцією мереж теплопостачання, відчули городяни лише у кількох районах міста. Такі роботи проводилася по вул. Островського та пр. Коцюбинського (біля Центрального мосту). На сьогоднішній день там ремонт закінчився і навколишні будинки теплом уже забезпечені. Окрім того, були аварії на тепломережах по вулиці Володарського та на перехресті вулиць Козицького та Першотравневої. Однак в той же день працівники теплопостачальної організації ліквідували пориви. Трапляються й аварії на магістралях, які забезпечують населення гарячою водою, але ремонтні роботи тривають не більше кількох годин, тому городяни особливих незручностей не відчувають.

За таких обставин мешканцям багатоповерхівок проблему із недостатнім рівнем подачі тепла у квартири в першу чергу варто обговорити із старшим по будинку, і цілком можливо, що вже на цьому рівні вдасться ліквідувати причину відсутності теплопостачання у квартирі.