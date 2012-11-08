Ветеран виграв Кубок України зі спортивної ходьби

Вінницький ас спортивної ходьби Андрій Ковенко був учасником Олімпійських ігор-2008. А цього року у олімпійському Лондоні виступала його вихованка Ольга Яковенко.

Але тренер вінницької Школи вищої спортивної майстерності (ШВСМ) водночас не припиняє власної успішної спортивної кар’єри. Днями Андрій Ковенко виграв Кубок України зі спортивної ходьби, який розігрувався у Мукачевому (Закарпаття). На дистанції 10 км він встановив рекорд Вінницької області. На цій же дистанції інший вінничанин Олександр Романенко став сьомим.

Обох спортсменів підготувала до змагань Олена Бех, заступник директора ШВСМ.