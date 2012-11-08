Вінничани наостанок потішились дешевими харчами

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по Вінницькій області у жовтні до вересня 2012р. становив 100,0%, до грудня попереднього року – 99,2%, по Україні, відповідно, 100,0% та 99,7%.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

На споживчому ринку області у жовтні по відношенню до вересня 2012р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,3%.

Найбільше (на 20,7%) подешевшала капуста, коренеплоди, цибуля та гриби – на 9,2%, крім цього картопля – на 12,5%.

Водночас, риба та продукти з риби стали дешевшими на 2,3%, цукор – на 2,2%, рис – на 1,3%, молоко – на 1,1%, м’ясо та м’ясопродукти – на 0,5% (у т.ч. свинина – на 2,1%, яловичина – на 0,1%).

Ціни на фрукти в цілому знизились на 0,6%, у т.ч. яблука подешевшали на 6,7%, цитрусові – на 2,5%.

Індекс споживчих цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива становив 100,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни знизились на 0,4%, при цьому фармацевтична продукція стала дешевшою на 0,6%.