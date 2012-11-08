Оксана Калетнік буде віце-спікером?

Претендентами на посаду віце-спікера в новообраній Верховній Раді є нинішній заступник голови Ради Адам Мартинюк і член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Оксана Калетник.

Про це пише «Українська правда», посилаючись на власні джерела в Партії регіонів.

Нагадаємо, що Оксана Калетнік (Єлманова) перемогла на виборах у Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №16 у Вінницькій області.