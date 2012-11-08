Пекельна кухня для вінницької поварихи

7 листопада о 15:23 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежно-рятувальної частини №2 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що в кафе «Молодіжне» обласного центру стався нещасний випадок з жінкою, 1962 року народження, місцевою жителькою.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

По прибуттю до місця виклику було з’ясовано, що потерпіла працює поваром кафе. На кухні із газової плити стався витік газу, в результаті чого відбувся спалах газоповітряної суміші без подальшого горіння. Постраждала на той момент якраз перебувала біля газового приладу, через що отримала термічні опіки.

Жінку було доставлено в опікове відділення обласної лікарні ім. М. Пирогова з діагнозом: «опіки обличчя ІІІ АБ ступеня». На даний час стан потерпілої задовільний, стабільний.

МНС звертається до всіх громадян дотримуватись усіх мір безпеки при користуванні газовими приладами, ні в якому разі не користуватися несправними або пошкодженими газовими установками.