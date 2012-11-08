Комбайн потрощив легкову автівку

Вчора,7 листопада, о 18 год. на автошляху неподалік смт. Крижопіль 29-річний водій комбайну "Кейс", який належить місцевому аграрному товариству , житель с. Гарячківка, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ-21083".

Про це повідомляє ДАІ УМВС у Вінницькій області.

Пригода коштувала життя 35-річному водієві легковика, жителю с. Соколівка, який від отриманих травм на місці пригоди загинув.

Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу.