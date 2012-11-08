Комбайн потрощив легкову автівку
11:00, 08 листопада 2012Вінниця
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Водій загинув
Вчора,7 листопада, о 18 год. на автошляху неподалік смт. Крижопіль 29-річний водій комбайну "Кейс", який належить місцевому аграрному товариству , житель с. Гарячківка, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ-21083".
Про це повідомляє ДАІ УМВС у Вінницькій області.
Пригода коштувала життя 35-річному водієві легковика, жителю с. Соколівка, який від отриманих травм на місці пригоди загинув.
Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу.
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