Матір облила трирічну дитину окропом

7 листопада о 10:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 міста Ямпіль від чергової медсестри районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в хірургічне відділення надійшла дитина 2009 року народження, жителька села Гальжбіївка, з діагнозом «термічний опік кип’ятком 2-3 ступенів обох рук, низу живота, лівого коліна, лівого стегна 8 %».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Опіки були отримані внаслідок необережності матері яка випадково вилила окріп на дитину.

На даний час дівчинка знаходиться в хірургічному відділенні Ямпільської центральної районної лікарні, у задовільному стані.