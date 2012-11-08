Область має озимини на 10 тис. га менше, як торік

Сільськогосподарські підприємства Вінницької області станом на середу, 7 листопада, завершили сівбу озимих культур, засіявши ними 432,143 тис. га, що становить 100,3% від запланованих до посіву 430,653 тис. га.

Про це з посиланням на першого заступника голови обласної державної адміністрації Івана Мовчана повідомляє Вінниця.info.

Озимі зернові засіяні на площі 430,238 тис. га, зокрема, озима пшениця засіяна на площі 369,204 тис. га (100,2% від запланованого), жито посіяно на площі 4,734 тис. га (78,9%), ячмінь - на 56,3 тис. га (101,9%).

2011-го року аграрії Вінницької області засіяли озимими культурами 443,478 тис. га.

Усього на території Вінницької області близько 2 млн. га сільськогосподарських земель.