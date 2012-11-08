Жінка приготувала собі смертельно небезпечну страву

7 листопада о 18:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №33 смт. Чечельник надійшло повідомлення, що в районну лікарню була доставлена жінка, 1974 року народження, місцева жителька, з діагнозом «отруєння грибами».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Постраждала вжила власноруч приготовлені гриби, які сама назбирала. На даний час жінка перебуває у терапевтичному відділенні в задовільному стані.