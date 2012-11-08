Жінка приготувала собі смертельно небезпечну страву

12:00, 08 листопада 2012
Вінниця
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Гриби – від бідності?

7 листопада о 18:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №33 смт. Чечельник надійшло повідомлення, що в районну лікарню була доставлена жінка, 1974 року народження, місцева жителька, з  діагнозом «отруєння грибами».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Постраждала вжила власноруч приготовлені гриби,  які сама назбирала. На даний час жінка перебуває у терапевтичному відділенні в задовільному стані.

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