Вінничанам покажуть релігійні бестселери та новинки

Асоціація християнських видавців України 21 і 22 грудня проведуть у Вінниці V Всеукраїнську різдвяну виставку-ярмарок християнської літератури.

Про це повідомляє прес – центр Асоціації.

Особливістю цього року будуть несподівані сюрпризи для видавництв, які є постійними учасниками виставок, а також лотерея для відвідувачів виставки. У лотереї будуть розігруватися книги і додаткові знижки від видавництв і виробників сувенірів на придбання продукції на виставці.



- У рамках ювілейної, п'ятої виставки, ми плануємо ознайомити відвідувачів з тими книгами, які протягом цих п'яти років користувалися найбільшою популярністю у читачів, а так само займали призові місця на різних конкурсах, - зазначила Олена Цертій, виконавчий директор Асоціації християнських видавців України.

Як зазначають організатори, важливою частиною виставки буде ряд презентацій нових книг, інформація про яких буде оприлюднена до кінця листопада.