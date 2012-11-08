Вінничанам покажуть релігійні бестселери та новинки

12:20, 08 листопада 2012
Вінниця
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Виставка – ярмарок християнської літератури

Асоціація християнських видавців України 21 і 22 грудня проведуть у  Вінниці V Всеукраїнську різдвяну виставку-ярмарок християнської літератури.

Про це повідомляє прес – центр Асоціації.

Особливістю цього року будуть несподівані сюрпризи для видавництв, які є постійними учасниками виставок, а також лотерея для відвідувачів виставки. У лотереї будуть розігруватися книги і додаткові знижки від видавництв і виробників сувенірів на придбання продукції на виставці.

- У рамках ювілейної, п'ятої виставки, ми плануємо ознайомити відвідувачів з тими книгами, які протягом цих п'яти років користувалися найбільшою популярністю у читачів, а так само займали призові місця на різних конкурсах, - зазначила Олена Цертій, виконавчий директор Асоціації християнських видавців України.

Як зазначають організатори, важливою частиною виставки буде ряд презентацій нових книг, інформація про яких буде оприлюднена до кінця листопада.

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