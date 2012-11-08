Вінницькому під’їзду подарували 6 тисяч гривень

У Вінниці завершився міський конкурсі на кращий будинок, під’їзд та прибудинкову територію. Його четвертий рік проводить міськвиконком. Цього року призовий фонд склав 66 тисяч гривень. У кожній номінації було три перших місця і переможці отримали від 3 до 10 тисяч гривень.

Кращим під’їздом Вінниці названий під’їзд по вул.600-річчя, 14.

Кращою прибудинковою територію - двір по вул. Фелікса Кона, 11.

Кращим будинком – вул. Зодчих, 28.

- Ми живемо у цьому будинку з 10 липня 1964 року, тому приємно, що наша «хрущовка» стала кращою, - говорить старша по будинку вул. 600-річчя, 14 Лариса Ткач. - Кілька років тому я була у Підмосков’ї і там побачила в одній хрущовці таке. Тому коли приїхала додому вирішила зробити таке саме. Повішали вазони, фіранки, картинки, пофарбували вікна, стільчики поставили між сходами, щоб люди коли піднімаються могли сісти перепочити між поверхами. Ми зібрали по 40 гривен з мешканців під’їду на фарбу для підлоги і стін.

За отримані 6 тисяч гривень жителі планують поміняти вікна у під’їзді.

Біля будинку по вул. Фелікса Кона, 11 – справжнє дитяче царство казки. З підручних матеріалів жінки з будинку зробили казкових героїв та облаштували дитячий майданчик.

- Ідея поступила від наших чотирьох молодих дівчат, облаштувати територію для дітей, - говорить Тетяна Котенко, старша по будинку Фелікса Кона, 11. – Щось подивились в інтернеті, десь ідею принесли і ось вийшло з пляшок, з старих шин, з будівельної пінки поробили ось таку красу. Гроші збирали тільки на фарбу. Виграні кошти 6 тисяч гривень - плануємо витратити на дитячий майданчик.

Міський голова Володимир Гройсман одразу додав, що дитячий майданчик коштує щонайменше 20 тисяч гривень, тому решту суми виділить міськвиконком.

А ось жителі будинку по вул. Зодчих, 28 вирішили виграних 10 тисяч втратити на ландшафтний дизайн біля будинку.

- Ми потратимо на благоустрій нашої території, плануємо зробити ландшафтний дизайн, - каже мешканка будинку Наталя Савчук

- На конкурс подали заявки 56 під‘їздів та будинків. Це гарний показник, - говорить міський голова Вінниці Володимир Гройсман. - Тут питання не в грошах, а в тому що з кожним роком людей які беруть участь у цьому конкурсі все більше і більше. Мені сподобалось, що приходять вже сусіди з інших будинків, дивляться як це зроблено і хочуть зробити у себе. Це надзвичайно позитивно. Добре, що люди небайдужі до того місця, де вони проживають. Дуже приємно допомагати тим, хто має бажання щось змінити. І вірю, що з кожним роком все більше людей буде брати участь у конкурсі.