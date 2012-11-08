На «Вінницяобленерго» чекає зміна керівництва?

Генеральний директор ПАТ «Вінницяобленерго» Микола Ніцак спростував чутки про звільнення із посади керівника підприємства.

Про це він повідомив у телефонній розмові журналісту УНІАН-Вінниччина.

За його словами, він йде у відпустку.

На запитання журналіста, чи планує він повернутися після відпочинку на своє робоче місце, Микола Ніцак відповів неоднозначно:

«Я буду працювати, роботи ще багато. Не потрібно створювати ажіотаж навколо цього питання».

Разом з тим, джерело у Вінницькій ОДА запевнило УНІАН-Вінниччина, що зміни в керівництві ПАТ «Вінницяобленерго» таки відбудуться.

Нагадаємо, Микола Ніцак очолює підприємство останні 10 років. Він є депутатом обласної ради від Партії Регіонів, членом постійної комісії з питань містобудування, розвитку населених пунктів та благоустрою територій.

Довідка. 13 лютого 2012 року Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (ЛЕО) переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго". До участі у конкурсі з продажу 50% "Вінницяобленерго" ФДМУ спочатку були допущені три компанії - ПАТ "Львівобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання", ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна". Проте пізніше Фонд держмайна переглянув своє попереднє рішення і відмовився допустити до участі в приватизаційному конкурсі з продажу 50% акцій ПАТ «Вінницяобленерго» одного з раніше допущених учасників – ПАТ «Львівобленерго».

ПАТ „АК Вінницяобленерго” є домінуючою енергорозподільною компанією у Вінницькій області, 75% акцій якої належать державі, 23,86% – у власності юридичних осіб і 1,14% – фізичних осіб. ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, яку контролює бізнесмен Костянтин ГРИГОРИШИН.