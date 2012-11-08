П’яний чоловік розстріляв жінку гумовими кулями
13:20, 08 листопада 2012Вінниця
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Попав у голову
У Вінниці міліціонери затримали 37- річного місцевого жителя.
Попередньо встановлено, що він напередодні в стані алкогольного сп'яніння, з хуліганських спонукань пострілом із зареєстрованого спецзасобу для відстрілу гумових куль поранив у голову 33-літню місцеву мешканку.
Постраждалу госпіталізували, спецзасіб вилучено, - повідомляє прес-служба МВС України.
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