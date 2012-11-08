П’яний чоловік розстріляв жінку гумовими кулями

Попав у голову

У Вінниці міліціонери затримали 37- річного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що він напередодні в стані алкогольного сп'яніння, з хуліганських спонукань пострілом із зареєстрованого спецзасобу для відстрілу гумових куль поранив у голову 33-літню місцеву мешканку. Постраждалу госпіталізували, спецзасіб вилучено, - повідомляє прес-служба МВС України.

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