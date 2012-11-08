Стрілець Світлана Огер побила рекорд України

У Львові пройшов чемпіонат України з кульової стрільби серед чоловіків і жінок. Збірна Вінниччини у командному заліку посіла високе п’яте місце серед 22 команд.

В особистому заліку особливо відзначилась майстер спорту міжнародного класу Світлана Огер(на фото справа). 17-річна вихованка Вінницької школи вищої спортивної майстерності не лише виграла золоту медаль у стрільбі з гвинтівки (у вправі ГП-4), але й встановила при цьому новий рекорд України серед юніорів.

– У півфіналі Огер за 400 пострілів влучила 399 раз. А у фінальному етапі, де змагались лише 8 найкращих учасниць, набрала 502 очки з ... 500 можливих, – сказала завуч обласної ДЮСШ зі стрільби Олена Климчук. – Справа в тому, що, згідно регламенту, у фіналі бали за влучні постріли нараховувались з додатковими коефіцієнтами (преміями).

Також чемпіонками в особистому заліку стали вінничанки Інна Клименко (стрільба з пістолета, вправа ПП-2), Олена Чеховська і Людмила Василюк (стрільба по рухомій мішені). А Наталія Василюк посіла 4-е особисте місце і при цьому вперше виконала норматив майстра спорту міжнародного класу.

– Кульова стрільба на Вінниччині нині знаходиться на підйомі. У першу чергу це заслуга директора обласної ДЮСШ зі стрільби і віце-президента обласної федерації з цього виду спорту Віктора Щерби. Зараз він складає сильну конкуренцію таким авторитетним спортивним керівникам, як директор обласної ДЮСШ зі складно-координаційних видів спорту Леонід Голяк і директор обласної ДЮСШ з хокею на траві «Олімпія» Федір Новік, – прокоментував начальник спортуправління Вінницької облдержадміністрації Сергій Дідик. – Віктор Щерба не лише створив конвеєр чемпіонів, але чудово організовує представницькі турніри у місті над Бугом. Наприклад, нещодавно у нас з успіхом пройшов представницький міжнародний турнір з кульової стрільби.