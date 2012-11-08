Розібрану залізницю здавали на брухт прямо біля станції

У Вінницькій області Державною службою боротьби з економічною злочинністю та лінійним відділом на станції Жмеринка припинено роботу незаконного пункту прийому металобрухту.

Про це повідомляє Вінниця.Info з посиланням на помічника начальника лінійного відділу на ст.Жмеринка по взаємодії з громадськістю та ЗМІ Євгенію Гавриш.

42-річний жмеринчанин, не маючи ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом, заснував пункт прийому-здачі металобрухту. Місце знайшов підходяще – у полосі відводу залізничної станції Матейково.

Під час проведення відпрацювання території обслуговування оперативники виявили, задокументували та припинили незаконну діяльність даного пункту. Нелегальний пункт прийому металобрухту діяв протягом шести місяців. Тільки на час перевірки на його території виявлено близько 100 кг металобрухту залізничного походження.

Підприємець визнав свою вину у порушенні порядку здійснення операцій з металобрухтом. Чоловік зізнався, що приймав від громадян підкладки, костилі та інші деталі верхньої будови колії. У вчиненні правопорушення винний щиро розкаявся, проте це не врятувало його від відповідальності.

По факту порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом відносно підприємця порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого статтею 213 Кримінального кодексу України.