Вінничанам продавали «курячі» битки без грама м’яса

Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ТОВ «Торгова компанія Екона» (м. Дніпропетровськ) на 15 тис. грн. за поширення інформації, що вводить в оману.

Про це повідомив прес-центр Вінницького обласного територіального відділення АМКУ,

Як встановило Відділення, товариство поширювало неправдиві відомості про споживчі властивості соєвих битків під назвою «Соєві битки курячі» та «Соєві битки бекон».

Використання на упаковках битків соєвих позначень «Курячі», «Бекон», до складу яких не входять вказані продукти, а лише спеції та приправи, могли ввести споживачів в оману.

ТОВ «Торгова компанія Екона» припинило порушення та використовує виключно нові етикетки «Битки соєві зі спеціями зі смаком курки» та «Битки соєві зі спеціями зі смаком бекону».