Правоохоронці безпідставно "наїзжали" на бізнесменів

Управлінням Держслужби боротьби з економічними злочинами порушуються права підприємців.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою області проведено перевірку з приводу додержання вимог законодавства щодо конституційних засад підприємницької діяльності при призначенні, проведенні та реалізації контрольно-перевірочних заходів управлінням Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС України у Вінницькій області.

Установлено, що працівниками управління не дотримуються вимог Конституції України, КПК України, Законів України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність". А саме, перевірки окремих суб'єктів господарювання проводяться без направлень на перевірку, з недійсними направленнями (без передбачених законодавством підстав), незаконно вилучаються зразки продукції, документи, протиправно припиняється робота підрозділів підприємств, безпідставно проводяться огляди місця події, оперативно-розшукові заходи.

Керівництвом УМВС України у Вінницькій області, за наслідками розгляду подання прокуратури області, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто четверо винних працівників міліції.