Олександр Шемет пригостить своєю "хріновухою"

У кав’ярні-музеї «Вітальня щасливого часу» на цьому тижні відбудеться три цікавих заходи. Сюди приходять насолодитись чайком та кавою, приємною музикою, цікавими розповідями та теплою атмосферою, повідомляє lorna-l.livejournal.com.

8 листопада о 18.30 розпочнеться вечір джазової музики. Виконавці: Тетяна Войтишина (вокал, викладач естрадно-джазового мистецтва Вінницького училища культури і мистецтв імені М. Д. Леонтовича) та Сергій Макаров (фортепіано, викладач Вінницького училища культури і мистецтв імені М. Д. Леонтовича). Вхід за запрошеннями. Вартість – 50 гривень.

10 листопада о 18.00 настане час «Хмільного журфіксу». Олександр Шемет, знаний вінницький кавеенщик та журналіст, проведе дегустацію та розповість про традиції приготування наливок та настоянок, які були розповсюджені на початку XX століття. З напоїв власного виробництва він пригощатиме "Хріновухою", "Малинівкою Михалкових", "Анісівкою" та "Звіробійкою". Вхід на зустріч-дегустацію за запрошеннями. Вартість запрошення – 60 гривень.

11 листопада о 18.00 знову час музики у «Вітальні щасливого часу і теж розпочнеться уже традиційний вечір романсу. Співатиме викладачка Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича Христина Давидовська (сопрано). Вхід за запрошеннями. Вартість запрошення – 50 гривень.



Адреса магазину «Панъ Заваркінъ та синъ»: вул. Інтернаціональна 3/44 (навпроти школи-гімназії № 17).

Довідки щодо запрошень нададуть за телефоном: 52-60-32.