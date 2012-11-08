Голову комітету ветеранів ядерних випробувань відправили в суд

Під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Любові Спірідонової, 7 листопада у приміщенні облдержадміністрації відбулось засідання комісії з вирішення спірних питань щодо встановлення факту участі громадян у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї. У засіданні взяли участь члени комісії – представники відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, міністерств та відомств України.

Як повідомила Любов Спірідонова, комісія розглядала питання щодо правомірності встановлення статусу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та осіб, які приймали участь у ядерних випробуваннях.

Під час засідання комісії, Любов Спірідонова закликала усіх присутніх із відповідальністю поставитися до вирішення питаннь, які впливають на долю кожного ветерана, адже їх залишилося не так багато.

Згідно з повідомленням управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА, по завершенні засідання, члени комісії одноголосно затвердили рішення про передачу даної справи до суду та погодилися із тим, що підстави вважати, що при видачі посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС громадянину Шевченку Є.М. було допущено застосування термінології не у відповідності з діючим законодавством України відсутні, оскільки статус встановлено відповідно до характеру виконуваних робіт під час проходження ним військової служби.

Задля прозорості рішення, голосування проводилося без голови обласного комітету ветеранів ядерних випробувань Євгена Шевченка.