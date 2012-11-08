Велосипедист помер у реанімації

7 листопада у реанімаційному відділенні Крижопільській центральній районній лікарні помер 44-річний велосипедист з села Сонечне Крижопільського району.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Увечері 5 листопада його збив 38-рійний водій авто "БМВ-530" з селища Крижополя. Велосипедист їхав у зустрічному напрямку і раптом не подаючи ніяких попереджуючих сигналів різко змінив напрямок руху і виїхав на зустріч автомобілю.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав важкі переломи і помер у лікарні.