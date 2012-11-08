Рятувальників перевірили на морозостійкість

Територіального управління МНС у Вінницькій області перевірило готовність аварійно-рятувального загону спеціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Під час проведення перевірки основна увага приверталась до технічного стану інженерної, спеціальної і снігоочисної техніки, пунктів управління та обігріву.

На Вінниччині на випадок ускладнення обстановки передбачено забезпечення роботи пунктів обігріву у кожному районі області. Окрім цього, можливо розгортання двох мобільних пунктів життєзабезпечення та обігріву у будь-якому куточку регіону, як того вимагатиме ситуація.

Перевірка показала, що сили і засоби ТУ МНС знаходяться в постійній готовності та спроможні у будь-яку мить у разі погіршення умов життєдіяльності прийти на допомогу людям.