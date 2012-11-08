Послухати музику у хаті-мазанці

Музиканти гурту «Очеретяний кіт», а саме Роман Кріль та Микола Доляк, запрошують 10-11 листопада до села Демидівка Жмеринського району на відпочинок на лоні природи та медитативні музичні імпровізації у хаті-мазанці, повідомляє lorna-l.livejournal.com.

Гостем «Очеретяної родини» на цих вихідних стане яскрава екстравагантна людина, поет-філософ, «володар порваної третьої струни та зірваного бархатного тенору», лідер музичної формації «Самі свої» - Олег Сухарєв. Стилістично творчість цього музиканта можна визначити як українську авторську пісню, бард-рок, український акустичний рок, фольк та панк.

Музиканти переконані, що метушня міста не дозволяє знайти час для творчих справ, тому регулярно збираються у Демидівці аби надихатись та музикувати. «Очеретянці» запрошують всіх завітати до Демидівки з родинами та друзями на відпочинок, прослуховування гарної музики, знайомство з цікавими людьми та загальне братання.

За детальною інформацією звертайтеся за телефонами: 067-947-14-84 (Микола), 063-060-87-92 (Роман), або www.facebook.com/DemidivskiVihidni