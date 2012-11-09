13-річна плавчиня Катя Маєвська – найсильніша в області серед жінок

13-річна Катерина Маєвська, вихованка секції плавання вінницького міського Палацу дітей і юнацтва ім. Лялі Ратушної, майже цілий рік вчилась у Броварському училищі фізичної культури і спорту, але суттєвого покращення її результатів там не відбулось. Тоді Катруся повернулась до Вінниці, де знову почала тренуватись у молодого амбітного фахівця Сергія Коваля. І незабаром «вистрелила» на чемпіонаті України серед дівчат до 13 років, який відбувся на початку листопада в Євпаторії (Крим).

Катерина Маєвська у запливі на 50 м на спині не лише виборола бронзову медаль (інші вінничани до п’єдесталу не дотягнули), але й виконала норматив кандидата у майстри спорту України, що в її юному віці вважається чималим досягненням. Раніше талановита вінницька плавчиня вже була чемпіонкою країни.

– Розряд кандидата у майстри спорту мені присвоїли не за зайняте місце на чемпіонаті країни, а за виконання відповідного нормативу. У Євпаторії мене випередили лише майстер спорту з Харкова і кандидат у майстри з Києва, – сказала Катерина Маєвська. – В обласних змаганнях серед жінок я найчастіше всього беру перші місця. В основному сперечаюсь зі студентками. На тренуваннях у ПДЮ змагаюсь з юнаками, серед яких є і майстер спорту. Окрім того, намагаюсь постійно покращувати власний час проходження дистанції.

Катя Маєвська від тренувань відпочиває лише один день на тиждень. Займається плаванням по півтори години двічі на день, вранці і ввечері. Після ранкового тренування йде до школи.

Сергій Коваль оптимістично оцінює перспективи Маєвської. За його словами, дівчина може стати майстром спорту України. А ось про шанси Каті потрапити на чемпіонати Європи і світу казати складно. Адже серед таких юних плавців офіційні міжнародні змагання взагалі не проводяться.