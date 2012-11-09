Колишній військовий приволік снаряд часів війни у центр міста

8 листопада вінничанин, проїжджаючи лісом на вантажному автомобілі (перевозив відсів із гранітного кар’єра) зробив зупинку, аби глянути, чи є гриби, й випадково побачив у чагарнику артилерійський снаряд. Довго не роздумучи, колишній військовий кинув його на відсів у кузов самоскида, й вирушив у Вінницю. Чоловік привіз його прямісінько у державну пожежно-рятувальну частину №3, що в обласному центрі.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.



88-міліметровий артилерійський снаряд часів другої світової війни було негайно огороджено, а за кілька годин його вилучили працівники групи розмінувань Територіального управління МНС. Того ж дня снаряд знешкодили, підірвавши його у спеціально відведеному місці.

Не важко уявити, що могло б статися, якби снаряд вибухнув під час подорожі на вантажівці. Та й возити його людними вулицями міста – справа надзвичайно небезпечна.



Тому рятувальники звертаються до усіх громадян із прохання дотримуватися хоча б основних правил безпеки при знаходженні вибухонебезпечних предметів – не чіпати підозрілі предмети руками, позначити місце знахідки і негайно телефонувати у службу «101».



До речі, цьогоріч це вже 2149-та знахідка боєприпасів часів війни. Вінницькі рятувальники серед інших вибухонебезпечних предметів знешкодили 73 авіаційні бомби.

