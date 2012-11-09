Шахові лекції замість Бендера читає Боднар

Напевно, усі пам’ятають, чим закінчились шахова лекція і сеанс одночасної гри горе-гросмейстера Остапа Бендера – терміновою втечею «великою комбінатора». А ось у Вінниці аналогічний захід минулої суботи пройшов на-ура. Лекцію для трьох десятків уважних слухачів читав міжнародний майстер, заслужений тренер України, директор шахово-шашкової МДЮСШ № 6 Микола Боднар.

Для пояснень маестро використовував сучасні комп’ютерні технології, а позиції демонстрував на великому екрані за допомогою асистента.

Новинка сподобалась. І незабаром вінницькі любителі шахів зможуть почути одразу дві шахові лекції від Миколи Боднара – окремо навчатимуть початківців, а окремо – розрядників.

Отже, 24 та 25 листопада в МДЮСШ №6 (2 поверх, зал колишнього кінотеатру «Ультра») відбудуться відкриті шахові лекції Миколи Боднара. В суботу, о 10-00, пройде тренінг для шахістів 3, 2 та 1 спортивних розрядів (не виключена участь й шахістів інших розрядів). А в неділю, о 10-00, почнеться лекція для спортсменів-безрозрядників та шахістів 1 юнацького розряду.

– Ми розглядатимемо у першу чергу основні закони ендшпілю, вчимося оцінювати позицію. Також в рамках заходу пройдуть конкурс з вирішення позицій та задач і лотерея (по номерам квитків) з призами на шахову або спортивну тематику, – повідомив Микола Боднар. – Запрошуються всі бажаючі шахісти як юного, так і старшого віку.

Тривалість лекції – 1 год. 30 хв. Після закінчення лекції для учасників буде демонструватися сучасний художній або мультиплікаційний фільм в 3D-форматі.