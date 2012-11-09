Дівчина спалила обличчя, намагаючись погасити пожежу

Ввечері 8 листопада на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №10 міста Гайсин надійшло повідомлення про пожежу у районному центрі на вул. К.Маркса.

Про це повідомили у прес-службі ТУ МНС України у Вінницькій області.

Пожежа виникла у двохповерховому житловому будинку. У коридорі квартири сталося загорання шпалер. 23-річна мешканка квартири самотужки намагалася загасити вогонь, внаслідок чого отримала термічні опіки.

Дівчину каретою швидкої медичної допомоги було доставлено у травматологічне відділення Гайсинської районної лікарні з діагнозом «термічні опіки обличчя, кистей рук І-ІІ ступеня на площі 4-5%».

Причиною пожежі стало порушення правил безпеки при експлуатації побутових газових приладів.